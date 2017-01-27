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М. Воробьёв: до окончания сезона даже думать не хочу о том, где продолжу карьеру

27 января 2017, пятница. 17:46. Хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева» и бронзовый призёр МЧМ-2017 Михаил Воробьёв сообщил, что ещё не задумывался, где продолжит карьеру. Его контракт с уфимским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«Знаете, я с удовольствием читаю то, что пишут о Кирилле Капризове и Александре Полунине. У первого — катание, мощь. У второго – бросок. И когда я изучаю мнение какого-то эксперта, то думаю: вот парни имеют какие-то достоинства, но не останавливаются в развитии, продолжают совершенствоваться. Так что и мне нельзя ни в коем случае останавливаться, тем более я ещё ничего не выиграл.

Думаю ли уехать в Северную Америку летом? Тут довольно простая ситуация. Я всем скаутам и агентам запретил подходить во время чемпионата мира. Сказал, что даже отвлекаться не буду – не беспокойте. И сейчас тоже решил взять паузу на обсуждение дальнейшей карьеры. До окончания сезона в КХЛ даже думать об этом не хочу.

Думал и никакого решения не принял. Да и потом, надо же пообщаться с руководством „Филадельфии“. Я готов учиться, готов работать над собой, чтобы меня обучали. Но если мне скажут – приезжай, мы на тебя рассчитываем в следующем сезоне, то это будет странно. Я ещё не готов! Ну какая ещё НХЛ? Давайте поговорим об этом в конце апреля», — цитирует Воробьёва «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей ХК Салават Юлаев Михаил Воробьёв
Новости. Хоккей
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