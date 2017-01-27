3 февраля в «Парке Легенд» состоится чествование Александра Якушева

Фото: parklegends.ru Программа мероприятий в честь юбилея Александра Якушева

3 февраля в «Парке Легенд» запланирован целый ряд праздничных мероприятий в честь прославленного хоккеиста, который отметил 70-летний юбилей. Якушев является двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и Европы, членом Зала славы отечественного хоккея и ИИХФ, президентом клуба «Легенды хоккея».Программа чествования откроется в первом в России Музее хоккея. В 15:00 мск Александр Сергеевич встретится с болельщиками и проведёт автограф- и фотосессию. Во встрече также примет участие известный писатель Леонид Рейзер — соавтор книги об Александре Якушеве «Всё начистоту. О хоккее и не только». Для участия необходима предварительная регистрация по электронной почте: info@hockeymuseum.ru.Далее празднования переместятся в «ВТБ Ледовый дворец». В 17:00 мск на Малой арене начнётся гала-матч между легендами хоккейного клуба «Спартак» и России. Якушев выйдет на лёд в составе обеих команд. Вход на матч будет осуществляться по билетам игры «Спартак» – «Сочи». Чествование продолжится на матче КХЛ. Легенду клуба поприветствуют тысячи болельщиков на стартовом вбрасывании и во время матча.