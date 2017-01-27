Сергей Мозякин побил личный рекорд по очкам за регулярный чемпионат

Нападающий магнитогорского «Металлурга»побил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ.В матче с московским «Динамо» Мозякин сделал дубль, всего в 55 матчах он набрал 77 (40+37) результативных баллов. В сезонах-2008/09, 2012/13 Мозякин набирал по 76 очков.Рекорд КХЛ по количеству очков в одном регулярном чемпионате принадлежит Александру Радулову, который в сезоне-2010/11, выступая за «Салават Юлаев», набрал 80 (20+60) очков.