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175 лет назад 2016
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Кудашов: установка в атаке была обычной, мы не зажимаем игроков «Локомотива»

27 января 2017, пятница. 22:20. Хоккей
Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов поделился эмоциями после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:3).

«Поздравляю болельщиков с победой. Результат – удовлетворительный, отношение тоже понравилось, отдача, самоотверженность. Нужно сказать, в атаке тоже хорошо сыграли. Всем довольны.

Не скажу, что сегодня мы играли свободнее в атаке. Мы не хотим, чтобы парни играли по рельсам, мы их не зажимаем. Установка в атаке ничем не отличалась от предыдущих.

По обороне – не было системных ошибок, первый гол – неудача, «три на пять» — понятно. По поводу Осипова – нормально сыграл, все у нас нормально играют. Перед плей-офф всё может быть, может, и в таком состоянии подойдём», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Салават Юлаев Алексей Кудашов
Новости. Хоккей
27 января 2017, пятница
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