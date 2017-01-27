Назаров: болельщики помогли «Нефтехимику» победить, на поле был шестой игрок

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги матча с «Авангардом», в котором его подопечные одержали победу со счётом 4:0.«Я хочу поздравить ребят с победой, играли с сильным противником. Но главное – поблагодарить наших болельщиков. Как они за нас болеют – это здорово. Наверное, сегодня это и помогло нам: на поле был шестой игрок. Где-то повезло в паре моментов. Тяжёлая у нас сейчас ситуация, но ребята работают, стараются, пытаются порадовать болельщиков», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.