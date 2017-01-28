Бердников: к сожалению, «Кузне» не хватает мастерства, но мы стараемся

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«К сожалению, в первом периоде, когда можно было зацепиться за результат, у нас были моменты и мы не забили. Во втором периоде „Казань“ показала, как нужно играть и в большинстве, и в стандартных ситуациях. Рады, что смогли размочить счёт.На каждой пресс-конференции мне задают вопрос, как мы находим мотивацию. Если мы будем вспоминать все поражения, утопать в болоте, то ничего хорошего из этого не получится. Мы идём дальше, работаем над собой. К сожалению, не хватает мастерства, но мы стараемся», — цитирует Бердникова «Спорт Бизнес Online».