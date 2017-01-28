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Команда ветеранов «Флайерз» проведёт матчи в Казани, Санкт-Петербурге и Москве

28 января 2017, суббота. 02:42. Хоккей
Ветераны «Филадельфии Флайерз» проведут три матча в России. 16 февраля они сыграют в Казани, 18 числа — в Санкт-Петербурге, а 19-го — в Москве на открытом катке на Красной площади. В матче в Петербурге может принять участие Владимир Путин, а в игре в Казани — Рустам Минниханов. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Я был в Петербурге, но ни разу — в Москве. Очень рад, что мне удастся сыграть на Красной площади. Такая возможность выпадает раз в жизни. Мы не знаем, с кем нам предстоит играть. Знаю, что соперником будет команда „Газпрома“. Александр Медведев приезжал в Америку и мы играли с его командой в Филадельфии. Думаю, некоторые бывшие хоккеисты НХЛ примут участие. Путин узнал о нашем приезде и выразил желание сыграть с нами, если у него будет время. Посмотрим, что будет», — сказал Джо Уотсон, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфии» (1974,1975).
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Флайерз Владимир Путин Рустам Минниханов
Новости. Хоккей
28 января 2017, суббота
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