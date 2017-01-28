Кожевников: в «Салавате» между тренером и командой происходят какие-то вещи

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о последних выступлениях «Салавата Юлаева». Команда проиграла в шести последних матчах. По его мнению, проблемы у уфимцев не игрового характера.«Я не знаю, какой выход можно найти Захаркину из этой ситуации. Удивительно, что всё это происходит с такой командой, как „Салават“. Что-то там происходит, хотя руководство утверждает об обратном. В Уфе собраны сильные иностранцы, а Умарк — один из сильнейших. Но игры нет. По подбору игроков „Салават“ входит в пятёрку лучших в лиге. Значит, какие-то вещи происходят между тренером и командой. Всё это непонятно. Повторюсь: игры у команды нет. Может быть, это запланированный спад? Мы помним выступление Захаркина, в котором он говорил, что по ходу сезона у команды запланированы спады. Хотя ещё три недели назад шла речь о том, что команде нужно попасть в тройку лучших на Востоке», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владислав Уткин.