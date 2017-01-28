Рыспаев: несмотря на громкие публикации, в КХЛ я травм никому не наносил

Защитник системы «Барыса»рассказал, что ждёт окончательного решения КХЛ по своей бессрочной дисквалификации.«Насколько я знаю по публикациям в СМИ, „Барыс“ направил письмо в КХЛ с просьбой пересмотреть решение о моей дисквалификации. Вроде бы идёт диалог с руководителями Лиги. Говорят, что в феврале в Москве мой вопрос будет рассмотрен. Очень рассчитываю на положительное решение. За эти полгода было много времени, чтобы все детально проанализировать и увидеть, где я был не прав и где мне нужно пересмотреть своё отношение к хоккею. Уроки извлечены, выводы сделаны.Знаете, на самом деле резонанс в прессе часто шёл мне во вред. Несмотря на все громкие публикации, в КХЛ ни одному сопернику я травмы не нанёс. Хотя хоккей — очень травмоопасный вид спорта: вижу, что едва ли не в каждом матче КХЛ после грубых приёмов ребята получают серьёзные повреждения и вылетают из строя. Очень обидно», — цитирует Рыспаева Russia-Hockey. ru.