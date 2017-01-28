Андриевский: хорошо, что при такой игре «Адмирал» взял нужные три очка

Главный тренер «Адмирала»подвёл итоги после выигранной игры со «Слованом» (2:1).«Матч получился хороший, накал и напряжение были на уровне плей-офф, поскольку очки были необходимы и нам, и „Словану“. В начале были не готовы к активной игре соперника, хорошо, вовремя перестроились и отыграли первый период отлично. Кроме результата, это единственный наш плюс сегодня, поскольку потом мы стали играть тяжелее. Хорошо, что при такой игре сумели взять нужные три очка. Сейчас главное — восстановиться перед следующей игрой», — сказал Андриевский на пресс-конференции.