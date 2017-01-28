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175 лет назад 2016
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Андриевский: хорошо, что при такой игре «Адмирал» взял нужные три очка

28 января 2017, суббота. 13:53. Хоккей
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги после выигранной игры со «Слованом» (2:1).

«Матч получился хороший, накал и напряжение были на уровне плей-офф, поскольку очки были необходимы и нам, и „Словану“. В начале были не готовы к активной игре соперника, хорошо, вовремя перестроились и отыграли первый период отлично. Кроме результата, это единственный наш плюс сегодня, поскольку потом мы стали играть тяжелее. Хорошо, что при такой игре сумели взять нужные три очка. Сейчас главное — восстановиться перед следующей игрой», — сказал Андриевский на пресс-конференции.


https://www.youtube.com/watch?v=Et4ZEOwvZV4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Слован Александр Андриевский
Новости. Хоккей
28 января 2017, суббота
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