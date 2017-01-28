А. Медведев: будет неплохо, если Путин сыграет в матче с ветеранами «Флайерз»

Член правления СКА и Континентальной хоккейной лигиподелился мнением о матчах ветеранов «Филадельфии Флайерз», которые пройдут в России.«Планируется провести два матча с ветеранами «Филадельфии», один пройдёт в Москве, а другой в Петербурге. В них примут участие команда «Газпром-Экспорт», у которой уже есть опыт игры с ветеранами НХЛ. Скорее всего, это пройдёт в Ледовом. Как удалось достичь договорённостей? Давние контакты, это хоккейная дипломатия, которая работала очень успешно, а сейчас с новым президентом США, который приложил в своё время руку к спасению катков в Нью-Йорке. Есть знаменитая его фотография на заливочной машине. Думаю, наши хоккейные контакты будут использоваться для улучшения отношений не только в спорте, но и в экономике и политике.Примет ли Владимир Путин участие в матче с ветеранами «Филадельфии»? Смотря в каком качестве, надо подумать, но было бы неплохо», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.