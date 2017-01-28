Результаты игрового дня МХЛ

«Омские Ястребы» на домашней арене переиграли «Ирбис» со счётом 4:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 10:00 МСК
Омская область
4 : 1 1:1, 1:0, 2:0
Казань
1:0 – Ковалёв (Манукян, Третьяков) – 10:17 (5x5), 1:1 – Хованов (Марушев, Валеев) – 12:44 (5x4), 2:1 – Манукян (Ковалёв, Яценко) – 28:47 (5x4), 3:1 – Яценко (Манукян, Третьяков) – 43:06 (5x4), 4:1 – Яценко (Ковалёв, Манукян) – 48:45 (5x5)
«Ладья» в гостях проиграла «Белым Медведям» — 2:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 12:00 МСК
Челябинск
5 : 2 2:0, 1:0, 2:2
Тольятти
1:0 – Костарев (Кравцов) – 12:21 (5x5), 2:0 – Могильников (Кравцов, Подкорытов) – 19:54 (5x5), 3:0 – Лапшин (Шушарин, Ширяев) – 23:12 (5x5), 4:0 – Лукин (Кобяков, Коновалов) – 50:48 (5x5), 5:0 – Лапшин – 51:22 (5x5), 5:1 – Поляничев (Дрожжин, Моренец) – 57:29 (5x5), 5:2 – Семёнов (Журавлёв, Дрожжин) – 58:28 (5x5)
«Снежные Барсы» в Астане уступили «Сибирским Снайперам» со счётом 3:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 14:00 МСК
Астана
3 : 4 3:1, 0:1, 0:2
Новосибирская область
1:0 – Семёнов (Мелихов, Сейтанов) – 03:32 (5x5), 2:0 – Большаков (Мелихов, Павлов) – 10:23 (5x5), 2:1 – Молофеев (Михайлов, Ткаченко) – 13:30 (5x4), 3:1 – Мельников (Большаков, Голубев) – 18:45 (5x4), 3:2 – Локтев (Лапин, Владимиров) – 36:20 (5x5), 3:3 – Шашков (Бахтин, Локтев) – 52:51 (4x3), 3:4 – Михайлов (Ткаченко) – 59:24 (5x5)
«Кузнецкие Медведи» в гостях одержали крупную победу над «Алтаем» со счётом 5:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 14:00 МСК
Усть-Каменогорск
1 : 5 0:1, 1:2, 0:2
Новокузнецк
0:1 – Рубан (Роганов, Жидких) – 07:48 (5x5), 1:1 – Щёкин – 23:37 (5x5), 1:2 – Язьков (Шевченко) – 27:17 (5x5), 1:3 – Ситников (Загинайко, Максюков) – 28:46 (5x5), 1:4 – Жидких (Рубан, Хайретдинов) – 42:55 (5x5), 1:5 – Петров (Язьков, Шевченко) – 53:02 (5x5)
«Крылья Советов» на домашней площадке победили МХК «Спартак» со счётом 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 15:00 МСК
Москва
4 : 2 1:1, 1:1, 2:0
Москва
0:1 – Пушкарёв (Кляузов) – 01:56 (5x4), 1:1 – Полуэктов (Садретдинов, Борунов) – 03:20 (5x5), 1:2 – Шалагин (Авксентьев) – 31:14 (5x5), 2:2 – Афанасов (Гаврилов, Крупкин) – 33:19 (5x3), 3:2 – Полуэктов (Дмитричев, Садретдинов) – 50:01 (5x5), 4:2 – Кудрявцев (Крупкин) – 59:29 (en)