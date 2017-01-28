Результаты игрового дня МХЛ

28 января в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно пять матчей.«Омские Ястребы» на домашней арене переиграли «Ирбис» со счётом 4:1.«Ладья» в гостях проиграла «Белым Медведям» — 2:5.«Снежные Барсы» в Астане уступили «Сибирским Снайперам» со счётом 3:4.«Кузнецкие Медведи» в гостях одержали крупную победу над «Алтаем» со счётом 5:1.«Крылья Советов» на домашней площадке победили МХК «Спартак» со счётом 4:2.