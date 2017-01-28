Йоэнсуу силовым приёмом отправил Купцова на скамейку запасных «Йокерита»

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017
WTA
ATP
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
Допинг
Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
20:42
«Автомобилист» отыгрался на последних секундах, но в ОТ уступил «Динамо» Р
20:14
Лемтюгов получил дисквалификацию на два матча, Н. Квартальнов — на один
19:50
Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судей
19:44
«Югра» не спаслась от поражения в Хельсинки и потеряла шансы выйти в плей-офф
19:23
Минское «Динамо» прервало победную серию «Барыса»
16:30
Н. Квартальнов угрожал семье Лемтюгова по ходу матча в Нижнекамске
07:44
Буре, Фёдоров, Дацюк и Овечкин включены в число 100 лучших игроков в истории НХЛ
12:36
Кожевников: в «Салавате» между тренером и командой происходят какие-то вещи
23:32
Величкин: можно писать гадости, что Мозякина надо бить, а попробуйте это сделать
00:44
«Салават» впервые в КХЛ потерпел шесть поражений подряд
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Йоэнсуу силовым приёмом отправил Купцова на скамейку запасных «Йокерита»
28 января 2017, суббота. 20:38.
Хоккей
В
матче
«Йокерит» — «Югра» нападающий хозяев
Ессе Йоэнсуу
силовым приёмом отправил форварда гостей
Сергея Купцова
на скамейку запасных финской команды.
Встреча завершилась победой «Йокерита» со счётом 6:5, а коллектив Андрея Разина потерял шансы выйти в плей-офф.
Видео эпизода можно посмотреть также
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит
ХК Югра
Комментарии:
Правила
Новости. Хоккей
28 января 2017, суббота
21:57
Вудкрофт: будем работать над тем, чтобы «Динамо» не отходило от плана на игру
21:19
Занковец: «Динамо» лучше «Барыса» воспользовалось своими моментами
20:42
«Автомобилист» отыгрался на последних секундах, но в ОТ уступил «Динамо» Р
20:38
Йоэнсуу силовым приёмом отправил Купцова на скамейку запасных «Йокерита»
20:14
Лемтюгов получил дисквалификацию на два матча, Н. Квартальнов — на один
20:06
С. Фёдоров вошёл в команду Лемье на матч знаменитостей на Звёздном уик-энде НХЛ
19:50
Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судей
19:44
«Югра» не спаслась от поражения в Хельсинки и потеряла шансы выйти в плей-офф
19:23
Минское «Динамо» прервало победную серию «Барыса»
19:15
Результаты игрового дня МХЛ
18:50
Лемье: удивлён, что Малкин не попал в список 100 лучших игроков, это огорчает
18:25
Назаров: когда я играл, чего мы только ни говорили — уши трубочкой сворачивались
18:05
Гретцки: мы хотели походить на разных игроков, а мечтали об одном — играть в НХЛ
17:35
Даути: формат «3 на 3» для Матча звёзд — повод играть с максимальной выкладкой
17:08
П. Буре: список 100 лучших игроков НХЛ — более эксклюзивный, чем Зал славы
16:53
А. Медведев: контракты Ковальчука, Шипачёва и Дадонова обсудим в конце сезона
16:44
В КХЛ может появиться ещё один китайский клуб, а также корейский
16:30
Н. Квартальнов угрожал семье Лемтюгова по ходу матча в Нижнекамске
16:28
А. Медведев: будет неплохо, если Путин сыграет в матче с ветеранами «Флайерз»
16:22
Мальгин: вопрос со сборной России закрыт, планирую играть за Швейцарию
15:59
Кросби: я немало времени провёл с Лемье, видел Ягра, это помогает ценить историю
15:48
Беднар: задача состоит в том, чтобы Варламов мог играть много матчей подряд
15:25
С. Фёдоров: более серьёзного успеха, чем включение в 100 лучших, у меня не было
14:57
«Куньлунь» разгромил «Медвешчак», Кархунен оформил второй «сухарь» подряд
14:45
Фисенко: у «Адмирала» все матчи тяжёлые, не обыгрываем всех легко
14:19
Ржига: жаль, что «Слован» проиграл, матч получился хороший
13:53
Андриевский: хорошо, что при такой игре «Адмирал» взял нужные три очка
13:49
Рыспаев: несмотря на громкие публикации, в КХЛ я травм никому не наносил
13:30
Овечкин: папа Федс, я скучаю по тебе в Вашингтоне!
13:26
Дацюк: считаю, что попал в список 100 лучших игроков НХЛ благодаря партнёрам
12:59
Ягр: если бы играл с Кросби, наверное, сумел бы забросить больше шайб
12:36
Кожевников: в «Салавате» между тренером и командой происходят какие-то вещи
12:32
«Лада» потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ
12:22
«Адмирал» одолел «Слован», одержав третью победу подряд
12:19
Нападающий «Муз Джо» Ян Хоменко стал первой звездой матча WHL
11:52
Нильссон: главная задача вратаря НХЛ — найти время для полноценной тренировки
11:41
Третьяк: попадание россиян в 100 лучших игроков НХЛ — историческое событие
11:17
Морис: сложно сделать так, что бы все три вратаря «Джетс» были готовы играть
10:55
Луонго: расписание у «Флориды» крайне напряжённое, эту проблему надо решать
10:24
Лемье: когда Ягр завершит карьеру, «Питтсбург» выведет его номер из обращения
10:02
Драйзайтль: Макдэвид не жадничает, ему нравится, когда забивают другие
09:44
Кроуфорд: в последней игре ощутил резкость своих движений, двигался быстро
09:20
«Бостон» вызвал вратаря Антона Худобина из фарм-клуба
09:15
Прервёт ли «Йокерит» дома серию неудач и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
08:14
Овечкин: я в одном списке с легендарными хоккеистами — это просто невероятно!
Все новости
RSS
Как, по вашему мнению, должно поступить руководство «Салавата Юлаева», чтобы выйти из кризиса?
Уволить Захаркина и снова сделать главным тренером Емелина
Уволить Захаркина и пригласить тренера со стороны
Позвать Быкова и усилить им тренерский штаб Захаркина
Захаркин выправит положение, он должен доработать сезон
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+