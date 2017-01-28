Маршан: люди никогда не будут любить меня, ну и ладно

Нападающий «Бостон Брюинз»прокомментировал решение лиги оштрафовать его на $ 10 тыс. за подножку в матче с «Детройт Ред Уингз», а также отметил, что не собирается менять мнение людей о себе. Маршан несколько раз в своей карьере получал дисквалификации за опасную игру.«Это как эффект доктора Джекила и мистера Хайда. Ты можешь быть хорошим на протяжении 81 матча, а потом случится двухсекундный эпизод, и именно его все запомнят. Конечно, я знаю, что не всегда верно поступаю на льду. Подножки, которую я сделал Никласу Кронваллю, можно было избежать. Надо действовать умнее в подобных ситуациях. Я продолжу над этим работать. Но я не могу изменить мнение людей о себе и не собираюсь пытаться это делать. Я по-прежнему считаю, что меня никогда не будут любить. Ну и ладно», — цитирует Маршана NBC Sports.