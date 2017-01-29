Вратарь «Флайерз» Мэйсон подарил мальчику хоккейную экипировку взамен украденной

Вратарь «Филадельфия Флайерз»подарил новую вратарскую амуницию мальчику, у которого она была украдена. Об этом сообщает TSN.Юного голкипера зовут Джейк Меттис, он выступает за юниорскую команду «Бельвиль Буллз». Машину его отца взломали и украли оттуда экипировку Джейка. Так как вратарская амуниция дорогая, родители решили собрать средства на новую через интернет. Мэйсон узнал об этой истории в одной из социальных сетей, связался с семьёй мальчика и предложил купить для Джейка новые щитки, блин и ловушку.