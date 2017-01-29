Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что новичок лиги «Лас-Вегас» может получить право совершать сделки с другими клубами с 1 марта.
«Речь идёт о возможности совершения некоторых видов сделок, касающихся игроков. Понятно, что они не смогут приобретать себе игроков, которые сейчас выступают в нынешнем сезоне НХЛ. Но они могут выменять драфт-пики, неподписанных задрафтованных игроков, а также начать совершать сделки, связанные с драфтом расширения», – цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что другие клубы могут заключать с «Вегасом» сделки с условием не выбирать того или иного игрока. Аналогичные обмены происходили во время предыдущих драфтов расширения.