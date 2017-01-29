Да Коста: такие победы придают ЦСКА уверенности, ведь плей-офф близко

Нападающий ЦСКАрассказал о своих впечатлениях от матча с магнитогорским «Металлургом», который закончился для «армейцев» победой в овертайме со счётом 4:3.«Мы сыграли хороший матч. Первый период получился медленным, а затем мы увеличили темп, и игра стала лучше. Плей-офф уже близко, и такие победы придают уверенности. Сегодня мы были хорошей командой, и я надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Мне нравится играть в формате „3 на 3“, при нём на площадке больше свободного пространства. При такой игре ты должен дорожить шайбой.Сегодня встречались две серьёзные команды. ЦСКА проиграл „Магнитке“ в прошлогоднем финале, и теперь мы должны доказать, что мы — хорошая команда. Важно ли для нас занять первую строчку? Конечно, потому что мы начнём плей-офф дома, и у нас будет дополнительная домашняя игра. Мы должны побеждать», — передаёт слова да Косты корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.