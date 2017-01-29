Бадюков: Яремчук провёл всего три силовых приёма в КХЛ, но третий вышел ярким

«У «Югры» сейчас играет много молодых, Разин пытается найти свежую кровь, подключает молодёжь. По ходу матча минчане владели преимуществом, по воротам «Динамо» за эту игру было нанесено всего 11 бросков. В первом периоде 17-летний Александр Яремчук идёт в силовую против Андрея Степанова, наносит удар. Степанов тянулся за шайбой и момента удара не видел. Яремчук прижал локоть, но получился плечом удар прямо в голову, совершенно чёткий. Яремчук в свои 17 лет всего-то три силовых приёма провёл в КХЛ! И это как раз был третий, яркий такой. Удаления в этом эпизоде арбитры по ходу игры не дали, момент был рассмотрен постфактум», — цитирует Бадюкова официальный сайт лиги.