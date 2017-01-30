Гуськов: смена тренерского штаба может навредить «Салавату»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВотметил, что в нынешнем положении «Салавату Юлаеву» следует оставить Игоря Захаркина у руля команды.«Чтобы решиться на смену тренера перед плей-офф, надо хорошо подумать руководителям «Салавата». Если смотреть сейчас на все компоненты: семь проигранных матчей плюс игра, которую показывает команду, то такие перемены могут пойти к лучшему.С другой стороны, очень мало времени, чтобы идти в плей-офф с новым тренером. Можно сделать ещё хуже и тем самым сезон «убить». Убирая тренерский штаб, можно ещё больше навредить. Но вливание новой крови в тренерский штаб – это вариант. Вариант Быкова подходит, как никогда лучше. Два тренера знают друг друга, это тандем, он может вытащить Уфу из кризиса, в который попала команда. Подходящий вариант, чтобы команда проснулась и нужен новый взгляд с тренерской позиции», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.