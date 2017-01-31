Майоров: игроки «Йокерита» еле ползают, календарь КХЛ их просто убил

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров порассуждал на тему шансов команд, которые продолжают борьбу за выход в плей-офф в Западной конференции.«По последнем матчам видно, что у «Йокерита» не оказалось запаса прочности. Наблюдал за финнами в нескольких январских поединках… Они же еле ползают! Календарь КХЛ их просто убил. В прошлые годы для «Йокерита» были некоторые послабления – команда на Дальний Восток не летала. А сейчас – никаких поблажек. И потому после долгих выездов команда даже дома выглядит «мёртвой». Ну как можно в Хельсинки исхитриться уступить 2:6 «Автомобилисту» или 0:3 минскому «Динамо»?! Я же знаю, как финны обычно играют на родных площадках. Это, наоборот, для гостей всегда огромная проблема, кошмар! Даже если ты к более слабому сопернику приехал.«Слован» после Нового года выдал отличную серию, этакий всплеск. Но она уже закончилась. И чтобы дотянуться до плей-офф этих побед не хватило. Слишком уж много было упущено словаками в первой половине чемпионата. Поэтому в этой сложной борьбе на финише регулярного чемпионата я отдаю предпочтение ХК «Сочи». Это более стойкая к нагрузкам команда. Особенно в физическом плане. А сейчас именно физика и травмы выходят на первый план.Посмотрите, как выстрелил «Витязь» на фоне неудач более известных соперников. Подмосковная команда очень ровно прошла по чемпионату. Не допустила глубоких спадов, в отличие от «Йокерита», «Слована» и «Спартака». Это победа главного тренера Валерия Белова. Его подопечные выглядят более организованными и мотивированными. Причём Белов – вовсе не копия Зинэтулы Билялетдинова, с которым он много лет проработал в тандеме. Их команды совершенно разные по стилю», — цитирует Майорова «Советский спорт».