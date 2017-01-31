Марков начал тренироваться с «Монреалем»

Защитникоправился от повреждения и вернулся к тренировкам с «Монреаль Канадиенс». Об этом информирует официальный сайт канадской команды Национальной хоккейной лиги.«Чувствую себя хорошо, боли нет. Это моя первая тренировка с командой за долгое время. Я готов играть, но мне ещё нужно пообщаться с врачами», – цитирует Маркова официальный сайт клуба.38-летний хоккеист из-за травмы паха не играл с 18 декабря, пропустив 19 матчей. В этом сезоне Марков в 31 матче набрал 21 (2+19) очко.