Матч «Автомобилист» — «Динамо» (Минск) не будет перенесён из-за пожара на арене

Генеральный менеджер «Автомобилиста»сказал, что переноса матча с минским «Динамо», запланированного календарём на 1 февраля, не будет. Функционер отметил, что с командой всё в порядке.«У нас всё нормально, всё в порядке. Матч с минским «Динамо» состоится, как и планировалось, 1 февраля на льду КРК «Уралец», никаких изменений не будет», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.