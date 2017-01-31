Р. Ротенберг: никаких бумаг нам по поводу предотвращения теракта не поступало

Первый вице-президент ФХРпрокомментировал информацию о том, что спецслужбы РФ предотвратили попытку теракта в Москве во время ЧМ-2016. Чемпионат мира проходил в Москве и в Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая.«Никаких официальных бумаг нам по этому поводу не поступало. Турнир был проведён с организационной точки зрения на самом высоком уровне. Его посетило огромное количество человек, и никаких инцидентов на нём не было. С нашей точки зрения, никаких вопросов по безопасности не было», – цитирует функционера ТАСС.