Канарейкин: «Авангард» готов к домашней серии

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал три поражения подряд и поделился ожиданиями от домашней серии.«Скажем так: на матчи в Магнитогорске мы смотрим достаточно позитивно, они были насыщенными. Две следующие игры – в Тольятти и Нижнекамске – недоработали все. Самое главное – психологически команда не была готова к этим играм, а поднять её по ходу игр, которые складывались неудачно, было сложно. И мы пытались, и игроки хотели, но если с самого начала ты не готов к конкретной работе, к плану, который мы ставим, то, конечно, перестроиться очень сложно.Что касается домашней серии, мы к ней готовы, ждём позитива, ждём положительного результата, сегодня её открываем. В этом сезоне это последняя трёхматчевая серия на нашем льду, и мы настраиваемся взять максимальное количество очков.Отсутствие Лемтюгова? Выпал игрок, который последнее время удачно взаимодействует с Соботкой в первом звене, работает под воротами, так что сегодня перестроили линии, сочетания для большинства. Очень рад, что Пьянов вышел на лёд после долгой паузы, Густафссон также вернулся после травмы, это наше усиление.С «Амуром» будем играть агрессивно с первой минуты, стараться диктовать свои условия. Мы пониманием, что «Амур» — команда, которая заканчивает сезон совершенно с другим лицом: они прибавили качественно в игре, в организации, собирают полные трибуны дома. Команда полностью отлична от той, которая была в начале сезона. Сегодня будет плотная работа с хорошим соперником, и мы настраиваемся на нелёгкую игру», — цитирует тренера официальный сайт клуба.