Воропаев: ХК «Сочи» ждёт денег, у нас ребята, привыкшие к этому

Генеральный директор ХК «Сочи»прокомментировал информацию о задолженности по зарплате перед игроками.«У нас все договорённости есть: денег мы ждём, так как это вопрос технического плана, и речь идёт о периоде с ноября по январь. В ближайшие дни всё будет погашено. Ребята понимают, что есть серьёзный спонсор. Никто не отказывается, договорённости есть. Технические моменты присутствуют, мы им объясняем.Настроение у команды рабочее, у нас ребята, привыкшие к этому», – цитирует функционера ТАСС.