Медведев: вы зря думаете, что «Авангард» не мотивирован

Капитан «Авангарда»после поражения от «Амура» (2:4) оценил матч и выразил уверенность в том, что команда скоро выправит свою игру.«Сегодня у нас ничего не получилось, сложно говорить, мы сами виноваты. Не могу сказать, что уступали в самоотдаче и желании. Сегодня всю игру создавали моменты, но не могли забить, удалось это только в третьем периоде. Сказалось на игре и то, что пропустили две шайбы в первом периоде. Вы думаете, что мы не мотивированы? Нет разницы, на каком мы месте, сдвинут нас или нет, надо выходить и работать. Я думаю, что уверенность у игроков не пропала. Уверен, нам удастся переломить неудачный отрезок и мы будем показывать ту игру, в которую играли весь сезон», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.