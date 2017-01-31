Вяч. Ушенин: впервые в сезоне набрал три очка, но можно всегда так играть

«Хорошо начали, забили две быстрых шайбы. Потом действовали по игре, старались не пропустить и нормально отыграть в защите. Когда счёт стал 3:0, немного расслабились и дважды пропустили. Но собрались, забили в пустые ворота и выиграли матч.
Знали, что в третьем периоде команда соперника побежит, надо было выстоять первые минуты. Потом забили третий гол и действовали по игре. Не знаю, почему много удалялись, арбитры так судили. Но они в обе стороны давали штрафы, у нас было много и большинства, и меньшинства. Такой матч получился.
Конечно, доволен своей игрой — первый раз в сезоне набрал три очка. Можно, конечно, всегда так играть. Моменты сейчас появились, надо их реализовывать», — цитирует Ушенина пресс-служба клуба.
Видео интервью Ушенина также можно посмотреть здесь.