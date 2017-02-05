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«Йокерит» в гостях переиграл «Автомобилист», выиграв третий матч кряду
5 февраля 2017, воскресенье. 17:31.
Хоккей
В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 1:3. Команда из Хельсинки одержала победы в четырёх матчах из последних пяти.
Единственный гол хозяев сумел записать на свой счёт Томми Кивистё. У «Йокерита» заброшенными шайбами отметились Роопе Талая, Вилле Лаюнен и Сакари Салминен.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 3
0:1, 1:1, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1
– Талая (Ялванти, Анттила) – 03:16 (5x5)
,
1:1
– Кивистё (Коукал) – 24:01 (5x5)
,
1:2
– Лаюнен (Ниеми) – 38:31 (5x5)
,
1:3
– Салминен (Ниеми) – 51:14 (5x4)
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Видео
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Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Автомобилист
ХК Йокерит
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