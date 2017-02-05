«Йокерит» в гостях переиграл «Автомобилист», выиграв третий матч кряду

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 1:3. Команда из Хельсинки одержала победы в четырёх матчах из последних пяти.Единственный гол хозяев сумел записать на свой счёт Томми Кивистё. У «Йокерита» заброшенными шайбами отметились Роопе Талая, Вилле Лаюнен и Сакари Салминен.