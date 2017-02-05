Крикунов: «Автомобилист» проиграл из-за собственной глупости

Главный тренер «Автомобилиста»прокомментировал матч с «Йокеритом», который его команда проиграла со счётом 1:3.«Мы хотели сыграть хорошо, но наши нападающие создавали слишком мало моментов, в первом периоде всего лишь три броска, этого очень мало, чтобы забить. Конечно, у соперника хорошо сыграла оборона, не дали ничего создать. Плюс очень много удалений, почти целый период в общей сложности играли в меньшинстве, сложно при таком раскладе забить гол. Наши нападающие опять не смогли забить, одну шайбу забросил защитник, и всё. Удаления происходят или от большого желания, или от большой глупости, тем более нападающие зарабатывают удаления в чужой зоне», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.