Овечкин: вратарский дуэт «Вашингтона» — сильнейший в лиге

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»подвёл итог домашнего матча с «Лос-Анджелес Кингз» (5:0), в котором голкипер хозяев Филипп Грубауэр отразил 38 бросков.«Сегодня мы провели именно такой матч, какой хотели. Грубауэр сыграл просто великолепно, и у нас были моменты, чтобы забить много. У «Вашингтона» два прекрасных голкипера. Считаю, что это лучший вратарский дуэт во всей лиге. Когда Холтби берёт паузу, в дело вступает Груби, который также может играть на самом высоком уровне. Это здорово для нас», — приводит слова Овечкина Monumental Network.