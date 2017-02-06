Тротц: Радулов — великолепное подписание для «Канадиенс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц высказался о нападающем «Монреаль Канадиенс» Александре Радулове. Российский форвард, перешедший в «Канадиенс» летом, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги набрал 41 (13+28) очко. Тротц работал с Радуловым в «Нэшвилл Предаторз».
«На мой взгляд, он понимает всю игру. Большинство молодых игроков, являющихся лидерами команд, возможно, не понимают всех деталей. Он очень динамичный хоккеист. Это великолепное подписание для «Канадиенс». Возможно, лучшее подписание года», — передаёт слова главного тренера столичной команды NBC.
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