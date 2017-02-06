Стали известны сочетания звеньев олимпийской сборной перед Кубком Словакии

Олимпийская сборная России сегодня, 6 февраля, проводит тренировочное занятие на базе в Новогорске. На лёд команда вышла в следующих сочетаниях.Игорь Бобков, Василий Демченко, Александр Шарыченков;Рушан Рафиков – Роман Манухов, Вячеслав Лещенко – Павел Красковский – Александр Кадейкин;Михаил Науменков – Глеб Корягин, Ярослав Косов – Владислав Калетник – Антон Шенфельд;Дмитрий Юдин – Фёдор Беляков, Максим Казаков – Кирилл Рассказов – Илья Михеев;Владислав Провольнев – Егор Зайцев, Павел Варфоломеев – Вячеслав Основин – Даниил Вовченко.9 февраля сборная России сыграет с командой Словакии товарищеский матч, а 10-го состоится повторная встреча, уже в рамках полуфинала турнира. На следующий день команда Олега Браташа сыграет в матче за третье место или в финале со сборной Швейцарии или Беларуси.