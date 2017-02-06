«Баффало» продлил контракт с защитником Фолком на один год

«Баффало Сэйбрз» продлил контракт с защитникомна один год, сообщается на официальном сайте клуба. По новому соглашению хоккеист заработает $ 650 тыс. в сезоне-2017/18.28-летний Фолк подписал контракт с «клинками» в июле 2016 года и в текущем сезоне провёл 35 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи при нулевом показателе полезности. Всего в НХЛ на его счету 27 (2+25) результативных баллов в 209 играх за семь сезонов с «Баффало», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд».