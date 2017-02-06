Кронвалль переведён из списка травмированных и другие изменения в составах

КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 3-6 февраля.«Авангард»:— переведён в список травмированных нападающий Лаута Артур (по 24.02.2017);— переведён в список травмированных защитник Медведев Евгений (по 12.02.2017);— возвращён в МХЛ нападающий Лаута Артур;— возвращён в МХЛ защитник Орлов Сергей;— возвращён в ВХЛ вратарь Костин Денис;— переведён в ВХЛ нападающий Фищенко Иван.«Автомобилист»:— продлено нахождение в списке травмированных Щитова Никиты (по 13.02.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Волкова Константина (по 13.02.2017).«Адмирал»:— переведён в список травмированных нападающий Ткачёв Владимир Эд. (по 12.02.2017);— переведён в список травмированных защитник Бартулис Оскарс (по 09.02.2017);— переведён из списка травмированных защитник Мнацян Самвел (04.02.2017).«Ак Барс»:— переведён в ВХЛ вратарь Мисбахов Артур;— переведён в ВХЛ защитник Яруллин Альберт;— переведён в ВХЛ нападающий Голубев Денис;— возвращён в ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий;— возвращён в ВХЛ защитник Мусин Дамир.«Барыс»:— переведён из фарм-клуба защитник Рачинский Роман.«Динамо» (Москва):— переведён из списка травмированных нападающий Карсумс Мартиньш;— переведён в МХЛ защитник Зайцев Егор;— возвращён в МХЛ нападающий Чебыкин Николай;— возвращён в ВХЛ защитник Соловьёв Максим;— возвращён в ВХЛ нападающий Брюквин Владимир.«Динамо» (Рига):— продлено нахождение в списке травмированных Счастливого Петра (по 15.02.2017);— отзаявлен защитник Лещёв Имантс.«Локомотив»:— переведён из списка травмированных защитник Кронвалль Стаффан;— переведён в ВХЛ вратарь Красоткин Антон;— переведён в список травмированных нападающий Ильенко Артём (по 13.02.2017).«Металлург» Мг:— переведён из МХЛ нападающий Железков Артём;— переведён в список травмированных нападающий Казионов Дмитрий (по 28.02.2017).«Металлург» Нк:— переведён в список травмированных нападающий Вихарев Денис (по 30.04.2017);— возвращён в МХЛ защитник Фаткуллин Тимур;— возвращён в МХЛ нападающий Караваев Андрей;— возвращён в МХЛ нападающий Емец Иван;— переведён из МХЛ защитник Богданов Егор;— переведён в МХЛ защитник Михайлов Эдуард;— переведён в МХЛ нападающий Пархоменко Константин;— отзаявлен защитник Давыдов Илья (03.02.2017).«Нефтехимик»:— продлено нахождение в списке травмированных Бортникова Игоря (по 18.02.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Куликова Павла (по 12.02.2017);— переведён из списка травмированных нападающий Макаров Константин (03.02.2017).«Салават Юлаев»:— возвращён в ВХЛ вратарь Литвинов Андрей;— переведён в список травмированных нападающий Черных Дмитрий (по 13.02.2017).«Сибирь»:— возвращён в МХЛ нападающий Артёмов Артём.СКА:— переведён из МХЛ защитник Валенцов Владислав;— переведён из ВХЛ нападающий Дергачёв Александр;— переведён из ВХЛ вратарь Иванников Евгений;— переведён в ВХЛ защитник Неколенко Архип.«Спартак»:— переведён в МХЛ нападающий Кляузов Илья.«Торпедо»:— переведён из списка травмированных нападающий Макмиллан Брэндон;— переведён из списка травмированных нападающий Батлер Бобби;— переведён в список травмированных нападающий Грачёв Евгений (по 01.03.2017).«Трактор»:— переведён из МХЛ нападающий Афонасьевский Семён.ХК «Сочи»:— переведён из ВХЛ нападающий Томилин Артём;— переведён в ВХЛ нападающий Точицкий Никита.ЦСКА:— возвращён в ВХЛ вратарь Волков Вячеслав;— переведён из списка травмированных нападающий Кошелев Семён;— переведён из ВХЛ защитник Мясищев Игорь;— переведён из ВХЛ защитник Чмыхов Артём;— переведён из ВХЛ вратарь Филоненко Андрей.«Югра»:— переведён в список травмированных нападающий Горбунов Денис (по 02.03.2017).