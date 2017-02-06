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175 лет назад 2016
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Кронвалль переведён из списка травмированных и другие изменения в составах

6 февраля 2017, понедельник. 21:34. Хоккей
КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 3-6 февраля.

«Авангард»:
— переведён в список травмированных нападающий Лаута Артур (по 24.02.2017);
— переведён в список травмированных защитник Медведев Евгений (по 12.02.2017);
— возвращён в МХЛ нападающий Лаута Артур;
— возвращён в МХЛ защитник Орлов Сергей;
— возвращён в ВХЛ вратарь Костин Денис;
— переведён в ВХЛ нападающий Фищенко Иван.
«Автомобилист»:
— продлено нахождение в списке травмированных Щитова Никиты (по 13.02.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Волкова Константина (по 13.02.2017).

«Адмирал»:
— переведён в список травмированных нападающий Ткачёв Владимир Эд. (по 12.02.2017);
— переведён в список травмированных защитник Бартулис Оскарс (по 09.02.2017);
— переведён из списка травмированных защитник Мнацян Самвел (04.02.2017).

«Ак Барс»:
— переведён в ВХЛ вратарь Мисбахов Артур;
— переведён в ВХЛ защитник Яруллин Альберт;
— переведён в ВХЛ нападающий Голубев Денис;
— возвращён в ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий;
— возвращён в ВХЛ защитник Мусин Дамир.

«Барыс»:
— переведён из фарм-клуба защитник Рачинский Роман.

«Динамо» (Москва):
— переведён из списка травмированных нападающий Карсумс Мартиньш;
— переведён в МХЛ защитник Зайцев Егор;
— возвращён в МХЛ нападающий Чебыкин Николай;
— возвращён в ВХЛ защитник Соловьёв Максим;
— возвращён в ВХЛ нападающий Брюквин Владимир.

«Динамо» (Рига):
— продлено нахождение в списке травмированных Счастливого Петра (по 15.02.2017);
— отзаявлен защитник Лещёв Имантс.

«Локомотив»:
— переведён из списка травмированных защитник Кронвалль Стаффан;
— переведён в ВХЛ вратарь Красоткин Антон;
— переведён в список травмированных нападающий Ильенко Артём (по 13.02.2017).

«Металлург» Мг:
— переведён из МХЛ нападающий Железков Артём;
— переведён в список травмированных нападающий Казионов Дмитрий (по 28.02.2017).

«Металлург» Нк:
— переведён в список травмированных нападающий Вихарев Денис (по 30.04.2017);
— возвращён в МХЛ защитник Фаткуллин Тимур;
— возвращён в МХЛ нападающий Караваев Андрей;
— возвращён в МХЛ нападающий Емец Иван;
— переведён из МХЛ защитник Богданов Егор;
— переведён в МХЛ защитник Михайлов Эдуард;
— переведён в МХЛ нападающий Пархоменко Константин;
— отзаявлен защитник Давыдов Илья (03.02.2017).

«Нефтехимик»:
— продлено нахождение в списке травмированных Бортникова Игоря (по 18.02.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Куликова Павла (по 12.02.2017);
— переведён из списка травмированных нападающий Макаров Константин (03.02.2017).

«Салават Юлаев»:
— возвращён в ВХЛ вратарь Литвинов Андрей;
— переведён в список травмированных нападающий Черных Дмитрий (по 13.02.2017).

«Сибирь»:
— возвращён в МХЛ нападающий Артёмов Артём.

СКА:
— переведён из МХЛ защитник Валенцов Владислав;
— переведён из ВХЛ нападающий Дергачёв Александр;
— переведён из ВХЛ вратарь Иванников Евгений;
— переведён в ВХЛ защитник Неколенко Архип.

«Спартак»:
— переведён в МХЛ нападающий Кляузов Илья.

«Торпедо»:
— переведён из списка травмированных нападающий Макмиллан Брэндон;
— переведён из списка травмированных нападающий Батлер Бобби;
— переведён в список травмированных нападающий Грачёв Евгений (по 01.03.2017).

«Трактор»:
— переведён из МХЛ нападающий Афонасьевский Семён.

ХК «Сочи»:
— переведён из ВХЛ нападающий Томилин Артём;
— переведён в ВХЛ нападающий Точицкий Никита.

ЦСКА:
— возвращён в ВХЛ вратарь Волков Вячеслав;
— переведён из списка травмированных нападающий Кошелев Семён;
— переведён из ВХЛ защитник Мясищев Игорь;
— переведён из ВХЛ защитник Чмыхов Артём;
— переведён из ВХЛ вратарь Филоненко Андрей.

«Югра»:
— переведён в список травмированных нападающий Горбунов Денис (по 02.03.2017).
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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