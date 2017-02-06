Малкин: может, я выиграю ещё пару трофеев и стану 101-м в списке НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал решение НХЛ не включать его в список лучших игроков в истории лиги.«Я пытаюсь об этом не вспоминать (). Я горжусь, что об этом сказала команда, что сказал Марио. Горжусь своей семьёй, друзьями и болельщиками, они поддерживают меня. Я делал всё, что мог. Что я могу изменить? Ничего. Эти 100 игроков — легенды, они заслужили быть в этом списке. Может, я выиграю ещё пару трофеев, пару Кубков Стэнли, и, возможно, в следующем году, который будет 101-м годом существования НХЛ, они пришлют мне классный чёрный пиджак и включат в список под номером 101», — цитирует Малкина Pittsburgh Tribune Live.