Кадейкин: воспринимаю название «олимпийская сборная» скорее по возрасту

Нападающий «Локомотива»высказался о своём будущем и прокомментировал свой вызов в олимпийскую сборную.«Не хочу задумываться или о следующем сезоне, или о том, что будет через месяц. Вопрос о будущем буду решать уже после сезона. Мне нужно выйти на свой уровень и играть на нём хотя бы какое-то продолжительное время. В последние три недели мне удаётся набирать очки, играть как должен, помогать команде добиваться результата. Не хочу что-то анализировать, мне нужно схватиться за это настроение и войти в плей-офф на этой волне, чтобы помочь «Локомотиву» пройти как можно дальше.В олимпийскую сборную всегда приглашают разных ребят, поэтому ты не можешь сидеть и ждать, что тебя сюда позовут. В этом смысле да, вызов получился неожиданным. Кого-то вызвали, кого-то нет, но, надеюсь, меня позвали сюда не просто так. Значит, я чем-то это заслужил. Я воспринимаю название «олимпийская» скорее по возрасту. Говорят «олимпийская», и сразу в голову приходит мысль о футболе на летних Играх, где играет молодёжь до 23 лет», — цитирует игрока «Р-Спорт».