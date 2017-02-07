Емелин: та молодёжь, которую «Салават» привлекал, сильнее той, что в «Торосе»

Старший тренер «Салавата Юлаева»рассказал об игроках «Тороса», на которых «Салават Юлаев» мог рассчитывать в течение регулярного чемпионата.«В «Салавате Юлаеве» мы можем использовать игроков «Тороса» в том случае, если у них двусторонние контракты. Таких хоккеистов всего 17. Четыре из них – это вратари. Гаврилов и Литвинов, а также Хрипунов, Гареев, Петрищев, Котляревский и Черных постоянно играют или тренируются с основной командой. Пименов, Разумняк, Банников и Цулыгин – молодые хоккеисты. Но мы и так по ходу сезона использовали четырёх лимитчиков, в их числе у нас Капризов и Воробьёв. Мы считаем, что та молодёжь, которую мы привлекали, сильнее.Помимо названных в «Торосе» на двусторонних контрактах есть ещё четыре взрослых игрока. Из них Ващенко сыграл в сезоне всего 5 матчей, а Ладнов в 18 играх набрал только 3 очка. Остаются Алёшин и Теряев, мы пробовали их на сборах летом, они основной команде не подошли, но мы продолжаем за ними смотреть. На этом всё. Так что мы бы хотели, чтобы в «Торосе» было больше квалифицированных игроков, на которых мы бы могли рассчитывать», — цитирует тренера официальный сайт клуба.