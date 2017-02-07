Фазель: если НХЛ откажется от ОИ, они не перестанут быть интересным турниром

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал переговоры с Национальной хоккейной лигой о возможности участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018.
«Олимпиада – это спортивное событие мирового масштаба, которое предлагает влиятельную платформу для такого спорта, как хоккей. Олимпийские игры заслуживают того, чтобы показать зрителям соревнования лучших хоккеистов. Я не снимаю с себя обязательств гарантировать, что у нас будут играть лучшие из лучших, и показать максимальную версию нашего вида спорта.
Олимпийский хоккей имеет славную, захватывающую историю, которая не заканчивается Нагано-1998, когда игроки НХЛ впервые приняли участие. Вспомните шведов в Лиллехаммере, сборную СССР в Кортина Д'Ампеццо, американцев в Лейк-Плэсиде. Это лишь некоторые из великих эпизодов, свидетелями которых мы были на Олимпиадах. Но если энхаэловцы в Корею не приедут, у меня нет никаких сомнений в том, что мужской олимпийский турнир будет таким же захватывающим и интересным, как раньше», — приводит слова Фазеля официальный сайт ИИХФ.
>>> Буре: без игроков НХЛ цена победы на Олимпиаде будет совершенно иной