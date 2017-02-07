Минское «Динамо» прервало восьмиматчевую победную серию «Витязя»

В первом периоде хозяева дважды реализовали большинство, отличились Александр Кулаков и Роб Клинкхаммер. Однако во второй двадцатиминутке «Витязь» отыгрался благодаря голам Миро Аалтонена и Алексея Копейкина, которые также были забиты при игре в формате «пять на четыре». В концовке периода Илья Шинкевич вновь вывел «Динамо» вперёд, но на старте заключительной трети Роман Горак сделал счёт 3:3, в третий раз реализовав большинство «Витязя». Победитель был выявлен лишь в серии буллитов, в которой единственный точный бросок нанёс Аарон Полушай.
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Видеообзор матча также можно посмотреть здесь.