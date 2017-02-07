Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Баффало» выразит поддержку первому трансгендеру в женской НХЛ

7 февраля 2017, вторник. 22:53. Хоккей
В рамках программы «Хоккей для всех», которая проходит в НХЛ, «Баффало Сэйбрз» выразит поддержку Гаррисону Брауну — первому игроку женской НХЛ, изменившему пол на мужской. Перед матчем с «Сан-Хосе Шаркс» на домашней арене «Баффало» покажет видео, посвящённое Брауну, а также клуб пожертвует $ 5 тыс. организациям гомосексуалистов Нью-Йорка.

Кроме того, «Баффало» выпустило специальный ролик, в котором игроки Брайан Джионта, Райан О'Райлли, Андерс Нильссон и главный тренер Дэн Байлсма выражают поддержку хоккеистам нетрадиционной сексуальной ориентации, а некоторые игроки команды будут использовать радужные ленты для обмотки во время предматчевой раскатки.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз
Новости. Хоккей
7 февраля 2017, вторник
22:53 «Баффало» выразит поддержку первому трансгендеру в женской НХЛ
22:32 Минское «Динамо» прервало восьмиматчевую победную серию «Витязя»
22:21 Нападающий «Филадельфии» Конечны выбыл на четыре-шесть недель
21:54 Скутар: «Кузня» стала сильнее по ходу сезона, добавила в тактике и агрессии
21:38 Жители Башкортостана попросили Путина спасти федерацию хоккея республики
21:11 Защитник «Виннипега» Майерс перенёс операцию, восстановление займёт 6-8 недель
20:58 Р. Ротенберг: Россия и без игроков НХЛ соберёт боеспособную команду на ОИ
20:48 Бобби Кларк: когда мы играли с русскими, я их просто ненавидел
20:32 Марченко: буду играть любую роль, какую попросит Бэбкок
20:22 Стал известен состав сборной России U16 на Турнир четырёх наций
20:07 Бэбкок: «Бостон» не стал лучше от того, что уволил Жюльена
19:46 Гарипов: интерес ко мне из НХЛ есть. Готов и в АХЛ ехать, все через это проходят
19:45 «Бостон» поместил Чарника в список травмированных и вызвал из АХЛ Цегларика
19:28 Ветеран «Флайерз»: ради матча с Путиным мы готовы застрять в Сибири
19:05 Фазель: если НХЛ откажется от ОИ, они не перестанут быть интересным турниром
18:43 Команды ветеранов «Филадельфии» и «Ак Барса» сыграют в Казани 15 февраля
18:37 Фазель: если НХЛ откажется участвовать в ОИ, мы не будем менять формат турнира
18:30 Минское «Динамо» и «Витязь» назвали составы на очную встречу
17:49 Вудкрофт: «Витязь» постарается сделать всё, чтобы опередить нас на финише сезона
17:35 Радулов: переговоры о новом контракте идут, но пока ничего конкретного
17:22 Петтерссон: минское «Динамо» вышло в плей-офф, теперь надо стремиться к большему
17:00 Игрок в американский футбол Фицджеральд провёл тренировку с «Аризоной»
16:37 Немецкая теннисистка Кербер стала послом ИИХФ
16:30 Кержаков: думаю, в «Салавате» запланированный спад, Захаркин выйдет в плей-офф
16:24 «Бостон»: Жюльен отправлен в отставку, и.о. главного тренера назначен Кэссиди
16:12 Аалтонен: Белов всегда может завести команду, он весьма жёсткий тренер
16:01 Волчков: всё срисовали с НХЛ и ушли со своего пути, который был правильным
15:19 Универсиада: россияне одолели канадцев и вышли в финал
14:55 Белинич: «Медвешчак» предусматривает возможность игроков уйти в другие лиги
14:38 Емелин: та молодёжь, которую «Салават» привлекал, сильнее той, что в «Торосе»
14:01 «Медвешчак»: мы бы хотели остаться в КХЛ
14:00 18 февраля в Питере сыграют ветераны СКА и «Филадельфии»
13:34 «Медвешчак» покинули ещё два игрока — защитник Парлетт и форвард Лессио
13:08 «Вашингтон», «Чикаго», «Питтсбург», «Шаркс» – фавориты букмекеров в Кубке Стэнли
12:54 Бэбкок: набрать очко на выезде – это всегда хорошо
12:39 Макдэвид: очки не всегда являются прямым показателем ценности
12:19 Салливан: Кросби творит на площадке
12:02 Андре Петерссон пропустит Шведские игры из-за травмы
11:50 Юниорская сборная России U17 назвала состав на Турнир пяти наций
11:39 Волчков: лимит на легионеров нам в КХЛ и вовсе не нужен
11:23 Шибанова: мы знали, что мы лучше Канады
11:01 Сосина: за счёт командной игры и духа добились победы на Универсиаде
11:00 Ковалёв: не следил за Кубком мира, тяжело смотреть прямолинейный хоккей
10:46 Сорокина: нас весь матч «душили», а мы взяли и выиграли Универсиаду
10:36 Чистяков: давно я не видел, чтобы так хулиганили судьи
Все новости RSS
Кто, по вашему мнению, лучший защитник регулярного чемпионата КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+