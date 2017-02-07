«Баффало» выразит поддержку первому трансгендеру в женской НХЛ

В рамках программы «Хоккей для всех», которая проходит в НХЛ, «Баффало Сэйбрз» выразит поддержку Гаррисону Брауну — первому игроку женской НХЛ, изменившему пол на мужской. Перед матчем с «Сан-Хосе Шаркс» на домашней арене «Баффало» покажет видео, посвящённое Брауну, а также клуб пожертвует $ 5 тыс. организациям гомосексуалистов Нью-Йорка.Кроме того, «Баффало» выпустило специальный ролик, в котором игроки Брайан Джионта, Райан О'Райлли, Андерс Нильссон и главный тренер Дэн Байлсма выражают поддержку хоккеистам нетрадиционной сексуальной ориентации, а некоторые игроки команды будут использовать радужные ленты для обмотки во время предматчевой раскатки.