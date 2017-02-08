Бишоп: шат-аут в матче с «Кингз» получился довольно лёгким

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал разгромную победу над «Лос-Анджелес Кингз» (5:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.«Очевидно, что начало было не таким, каким мы хотели. Но в оставшиеся 40 минут мы показывали очень хороший хоккей. Мы хорошо играли в защите и реализовывали моменты, в отличие от прошлых матчей.Шат-аут? Это здорово. Когда-то это должно было случиться. Благодаря нашей игре во втором и третьем периодах шат-аут получился довольно лёгким», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.