Маршан: отставки Жюльена реально было избежать, если бы мы выполняли свою работу

Форвард «Бостон Брюинз»поделился мнением об отправленном в отставку тренере Клоде Жюльене.«Тяжело. Мы сами довели до такого. Мы играли не так, как должны, не так, как умеем. Жюльен принял удар в связи с этим. Клод – невероятный тренер, он работал долгое время и выиграл всё, что было возможно.Мы относимся к Жюльену с полным уважением. Нам повезло столь долго работать с этим тренером. Я очень многому у него научился. Могу сказать, что я не стал бы таким хоккеистом, не будь Клод моим тренером последние несколько лет.Сложившая ситуация очень расстраивает, разочарование сильно. Этого можно было бы избежать, если б все мы выполняли свою работу», — цитирует Маршана CSNNE.