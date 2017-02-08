Дэйли: давайте дождёмся принятия решений, а потом обсудим отъезд Овечкина на ОИ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лигиотказался комментировать возможные действия лиги, если «Вашингтон» отпуститна Олимпиаду, несмотря на потенциальный отказ НХЛ от участия в ОИ.«Я всегда стараюсь избегать ответов на чисто гипотетические вопросы. А на данный момент подобный сценарий остаётся чисто гипотетическим. Давайте дождёмся принятия определённых решений. Вот тогда, в конкретных обстоятельствах, уже можно будет обсудить, какие шаги предпримет лига по отношению к поставленному вами вопросу, если он ещё будет актуален», — цитирует Дэйли «Спорт-Экспресс».