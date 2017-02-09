Фатима Аль-Али провела тренировку с Овечкиным и игроками «Вашингтона»

Девушка выступает за женскую сборную ОАЭ, начала играть в хоккей в 2010 году. На тренировке Фатима показала свои навыки владения шайбой и бросала по воротам. После этого девушка посетила раздевалку команды и сфотографировалась с игроками. Кроме того, Аль-Али проведёт символическое вбрасывание перед матчем «Вашингтона» с «Детройт Ред Уингз».
«Я потеряла дар речи, мои руки и ноги дрожали, когда смотрела на площадку, но как только мы начали общаться, то я сразу успокоилась. Я очень рада, надеюсь, что мой опыт вдохновит многих людей на преодоление культурных барьеров. Я начала играть в хоккей шесть лет назад, а теперь не верю, что со мной это происходит», — приводятся слова Аль-Али на официальном сайте НХЛ.
Овечкин рассказал, что визит хоккеистки может увеличить интерес к хоккею в стране Ближнего Востока.
«В разговоре с ней я выразил надежду, что она сможет привлечь больше интереса к хоккею в своей стране. Возможно, что это будет новая лига, ведь она встретила тут некоторых важных людей», — сказал Овечкин.
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