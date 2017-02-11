Флёри: часто слышу своё имя в разговорах о дедлайне, но не переживаю

Голкипер «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением о своём возможном обмене из клуба.«Дедлайн — волнующее время года. Всегда интересно увидеть, что с кем произойдёт. Просто если в предыдущие годы я чувствовал себя в относительной безопасности, то в нынешнем сезоне, как вы понимаете, ощущения чуть другие. Намного чаще слышу своё имя в контексте предстоящего дедлайна. Но что толку переживать, если ситуацию всё равно не можешь контролировать.Разговоры со штангами? Я всегда говорю штангам «спасибо». Ещё ребенком, наблюдая по телевизору за Патриком Руа, обратил внимание, что он всегда благодарил свои штанги. От него я и научился это делать. До сих пор всякий раз говорю им «спасибо», когда они отбивают шайбу вместо меня. С другими вратарями я свои суеверия не обсуждаю, но всегда с интересом смотрю, какие у кого маленькие привычки», — цитирует Флёри официальный сайн НХЛ.