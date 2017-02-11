И. Воробьёв: мы много ждём от Капризова после МЧМ, нужно проявить терпение

Тренер сборной Россииподелился мнением об игре форвардав матче с Финляндией (2:1).«Не сказал бы, что Капризов был не в своей тарелке в игре с финнами, он нормально и хорошо отработал первый матч за сборную против неуступчивого соперника. Здесь вопрос в том, что мы много ждём от него после молодёжного чемпионата мира. Парню сейчас надо успокоиться, а всем нам проявить терпение.После молодёжного чемпионата мира у Капризова сейчас столько в голове, вокруг него столько репортёров, шума. Это талантливый парень, нужно просто терпеть, нужно смотреть за ним и радоваться за парня, который будет очень интересным игроком», — цитирует Воробьёва «Р-Спорт».