Локтионов: «Локомотив» не будет специально делиться очками в «регулярке»

Форвард ярославского «Локомотива»рассказал о подготовке его команды к решающим матчам «регулярки» и плей-офф.«Последние два дня мы больше работали ногами, много катались: на скорость, на выносливость. А сейчас уже и единоборства пошли. Готовимся к тому, что борьбы будет очень много, и что от каждого выигранного момента может зависеть судьба матча.Знаем, что многое в плей-офф будет зависеть от игры в неравных составах. Но сейчас просто народу не хватает, чтобы отточить большинство, меньшинство. Над этим нужно работать, когда все в строю. Слава богу, стали подтягиваться травмированные, уже все катаются. Но мы их сильно не нагружаем. Тем не менее это добавляет оптимизма, настроение у всех хорошее, ребята, где надо, серьёзные, но могут и пошутить.Впереди «Адмирал» и «Куньлунь», у которых с избытком мотивации, борьба за место в восьмёрке. Но не будем же мы с ними специально очками делиться, правильно? Так что у нас мотивации тоже хватает. Все последние соперники: «Салават», «Слован» тоже боролись за плей-офф, но мы им своего не отдали. Все игры были от ножа, не расслабишься – для нас это хорошая подготовка к кубковой весне. В плане накала только «Медвешчак» чуть-чуть подвёл. Пусть я и не участвовал в том матче, но и с трибуны было видно, что им тяжеловато было настроиться. Но в итоге они нам четыре шайбы забросили. Это показатель того, что время отдыха уже прошло», — сказал Локтионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синициным.