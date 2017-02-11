Кастенс: защитник «Баффало» Куликов может стать одним из главных героев дедлайна

Обозреватель телекомпании ESPNпрокомментировал приближающийся запрет на переходы, который в НХЛ состоится в ночь на 1 марта.«Куликов входит в число главных кандидатов на смену команды. Дмитрий много пропустил из-за травмы спины. Но уже играет очень много: в недавнем матче с «Рейнджерс» он провёл на площадке 27 минут. «Клинки» находятся в промежуточном положении: шансы на плей-офф не потеряны, но нужна победная серия, чтобы они стали реальными. Наверняка звонки по обмену Дмитрия руководство «Баффало» получало ещё до того, как он восстановился, и интерес к нему будет возрастать с приближением крайнего срока. Однако главной добычей в дедлайн должен стать нападающий «Колорадо» Мэтт Дюшейн», — сказал Кастенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.