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175 лет назад 2016
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Кастенс: защитник «Баффало» Куликов может стать одним из главных героев дедлайна

11 февраля 2017, суббота. 12:00. Хоккей
Обозреватель телекомпании ESPN Крейг Кастенс прокомментировал приближающийся запрет на переходы, который в НХЛ состоится в ночь на 1 марта.

«Куликов входит в число главных кандидатов на смену команды. Дмитрий много пропустил из-за травмы спины. Но уже играет очень много: в недавнем матче с «Рейнджерс» он провёл на площадке 27 минут. «Клинки» находятся в промежуточном положении: шансы на плей-офф не потеряны, но нужна победная серия, чтобы они стали реальными. Наверняка звонки по обмену Дмитрия руководство «Баффало» получало ещё до того, как он восстановился, и интерес к нему будет возрастать с приближением крайнего срока. Однако главной добычей в дедлайн должен стать нападающий «Колорадо» Мэтт Дюшейн», — сказал Кастенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Полностью интервью с Кастенсом читайте на «Чемпионате» в субботу, 11 февраля.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
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