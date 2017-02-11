Майоров: у меня есть особое мнение о нашем хоккее, но стараюсь не высказываться

Двукратный олимпийский чемпионрассказал, какие игры КХЛ он смотрит.«Много ли матчей смотрю? Выборочно. У меня своё мнение о том, что происходит сейчас в нашем хоккее, его разделяют многие. Но мы стараемся его не высказывать без особой надобности – есть люди, которые занимаются развитием нашего вида спорта, отвечают за него. Не всё, с моей точки зрения, делается правильно.В нынешнем сезоне «Спартаку» снова не удалось попасть в плей-офф. Не было ли желания поговорить с игроками и руководством? Нет. И вообще, я принципиально против таких вещей. Как, впрочем, и того «общения», которое недавно было с командой у болельщиков. Я отлично знаю особенности тренерской работы. Знаю, никакой тренер не приветствует, когда в его дела вмешиваются посторонние, даже если это коллеги. В лучшем случае он просто выслушает твоё мнение. В своё время, будучи президентом «Спартака», я пытался что-то подсказывать. Но это никакого действия не возымело. Поэтому ни с тренерами, ни с командой я не общался и делать этого не собираюсь», — цитирует Майорова официальный сайт КХЛ.