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175 лет назад 2016
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Куликов: в плане результативности, конечно, хочется прибавить

12 февраля 2017, воскресенье. 09:21. Хоккей
Защитник «Баффало Сэйбрз» Дмитрий Куликов поделился впечатлениями от текущего сезона.

«Хотелось бы, чтобы проблемы со здоровьем остались позади, чтобы всё прошло уже. Сейчас я уже чувствую себя значительно лучше, восстановился на сто процентов. Можно сказать, что чувствую себя комфортно. В плане результативности, конечно, хочется прибавить. На самом деле всё зависит не только от самого игрока и его стиля игры. Наверное, надо больше бросать по воротам всем защитникам «Баффало» от синей линии, доставлять шайбу до ворот соперника. Даже если она не залетит, то, возможно, кто-то подставит удачно клюшку или сыграет на добивании. Для наших нападающих это очень важно. Считаю, что в этом компоненте надо добавлять и больше бросать.

У нас сейчас защитник травмировался, который был в основном составе, поэтому идут перестановки по звеньям. Тренер пробует разные варианты. Обычно я играю на левом краю обороны, но сейчас в паре с Горджесом действовал справа. Но наш тренерский штаб знает, что я могу играть на любом краю обороны, поэтому приняли такое решение.

Конечно, я уже давно привык к жизни в новом городе после тёплой Флориды. На самом деле не особенно важно, в каком городе ты живёшь. Для хоккеиста задача одна – тренироваться и играть, поэтому я не вижу большой разницы, в тёплом или холодном климате это делать. Во Флориде с таким графиком тоже не особенно поразвлекаешься», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Дмитрий Куликов
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