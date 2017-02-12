Куликов: в плане результативности, конечно, хочется прибавить

Защитник «Баффало Сэйбрз»поделился впечатлениями от текущего сезона.«Хотелось бы, чтобы проблемы со здоровьем остались позади, чтобы всё прошло уже. Сейчас я уже чувствую себя значительно лучше, восстановился на сто процентов. Можно сказать, что чувствую себя комфортно. В плане результативности, конечно, хочется прибавить. На самом деле всё зависит не только от самого игрока и его стиля игры. Наверное, надо больше бросать по воротам всем защитникам «Баффало» от синей линии, доставлять шайбу до ворот соперника. Даже если она не залетит, то, возможно, кто-то подставит удачно клюшку или сыграет на добивании. Для наших нападающих это очень важно. Считаю, что в этом компоненте надо добавлять и больше бросать.У нас сейчас защитник травмировался, который был в основном составе, поэтому идут перестановки по звеньям. Тренер пробует разные варианты. Обычно я играю на левом краю обороны, но сейчас в паре с Горджесом действовал справа. Но наш тренерский штаб знает, что я могу играть на любом краю обороны, поэтому приняли такое решение.Конечно, я уже давно привык к жизни в новом городе после тёплой Флориды. На самом деле не особенно важно, в каком городе ты живёшь. Для хоккеиста задача одна – тренироваться и играть, поэтому я не вижу большой разницы, в тёплом или холодном климате это делать. Во Флориде с таким графиком тоже не особенно поразвлекаешься», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.